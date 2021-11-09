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Главная » Мир » Общество
14:48 09 Ноября 2021 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Загоняли в машины выстрелами: Беларусь силой вывезла в грузовиках беженцев к границе с Литвой

Ночью белорусские пограничники на военных машинах силой доставили к границе с Литвой около пятисот нелегальных мигрантов, приказав разбиться на группы.

За ночь белорусские силовики перебросили к границе около 500 беженцев

Об этом сообщило Delfi. Нелегалы изначально разбили лагерь возле АЗС недалеко от польской границы.

По словам самих нелегалов, к обеду понедельника, 8 ноября, там начали появляться белорусские военные с собаками. Поздно вечером они силой стали заталкивать людей в военные грузовики. Мигрантам говорили, что якобы повезут в Польшу.

“Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники стали стрелять в воздух. Нас посадили в машины и около часа куда-то везли», – рассказали нелегалы.

Около полуночи выяснилось, что их привезли к литовской границе, в деревню Кадыш на территории Беларуси.

По данным издания, там оказалось около 500 человек. В их числе – молодые мужчины, женщины, дети до 12 лет (младшему всего 5 месяцев) и старики.

Эта деревня находится рядом с Лаздийским районом Литвы, около Капчаместиса.

Ранее Власти писали, что Кабинет министров Литвы одобрил предложение министерства внутренних дел о введении чрезвычайного положения в районах у границы с Беларусью.

Источник:
Тэги: Литва, беларусь, беженцы, мигранты
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