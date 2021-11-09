Загоняли в машины выстрелами: Беларусь силой вывезла в грузовиках беженцев к границе с Литвой
Ночью белорусские пограничники на военных машинах силой доставили к границе с Литвой около пятисот нелегальных мигрантов, приказав разбиться на группы.
Об этом сообщило Delfi. Нелегалы изначально разбили лагерь возле АЗС недалеко от польской границы.
По словам самих нелегалов, к обеду понедельника, 8 ноября, там начали появляться белорусские военные с собаками. Поздно вечером они силой стали заталкивать людей в военные грузовики. Мигрантам говорили, что якобы повезут в Польшу.
“Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники стали стрелять в воздух. Нас посадили в машины и около часа куда-то везли», – рассказали нелегалы.
Около полуночи выяснилось, что их привезли к литовской границе, в деревню Кадыш на территории Беларуси.
По данным издания, там оказалось около 500 человек. В их числе – молодые мужчины, женщины, дети до 12 лет (младшему всего 5 месяцев) и старики.
Эта деревня находится рядом с Лаздийским районом Литвы, около Капчаместиса.
Ранее Власти писали, что Кабинет министров Литвы одобрил предложение министерства внутренних дел о введении чрезвычайного положения в районах у границы с Беларусью.