Слуги народа смогут себе позволить: Комаровский рассказал, почему украинцы не скоро получат лекарство от COVID-19

Препарат от COVID-19 Молнупиравир компании Merck, который действительно показал высокую эффективность, вряд ли скоро будет доступен для украинцев из-за очень высокой стоимости.

Комаровский рассказал о препарате Молнупиравир



Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил доктор Евгений Комаровский. Он уточнил, что препарат уже официально зарегистрировали в Великобритании.

«На сегодня есть достаточно качественные работы, подтверждающие эффективность этого препарата. Но жителям нашей страны не нужно даже пытаться о нем думать. Поскольку на сегодня цена Молнупиравира – 700 долларов за 5-дневный курс таблеток. Возможно, какие-то «слуги народа» смогут рассчитывать, но наши люди в основном не могут», – сказал он.

По словам Комаровского, препарат нужно начать принимать как минимум в первые 3 дня болезни – потом его эффективность снижается.

Если бы Украина закупила Молнупиравир, его есть смысл давать на ранних стадиях людям, для которых COVID-19 смертельно опасен – например, пожилым людям с гипертонической болезнью или после инсульта.

«Да, препарат интересный, интересный для врачей, чисто теоретически, но 99,5% жителей Украины, думаю, его нескоро увидят. Мы его увидим только тогда, когда Merck передаст патент – об этом идет речь – и наши друзья в Индии начнут это производить. Хотя наверняка там не очень сложная технология и фармбизнес Украины смог бы его производить. Это повод сейчас посылать гонцов в фирму Merck», – рассказал Комаровский.

Ранее Власти писали, что Великобритания одобрила таблетку от COVID-19, разработанную американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics.

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