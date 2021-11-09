White Lives Matter? Глобальная американская корпорация не берет на работу белых мужчин

Нанять белого мужчину смогут, только если люди другого пола и расы не подошли на должность.

Офис для мужчин, состоящий исключительно из белых, празднует запуск State Street Global Advisors в 1978 году.



Персонал одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний State Street должен получить специальное разрешение, чтобы нанять белого мужчину, а не женщину или кандидата от этнического меньшинства. Об этом пишет Times.

Многонациональная компания стремится утроить количество чернокожих, азиатских сотрудников и представителей других меньшинств на руководящих должностях к 2023 году, а бонусы руководителей будут ниже, если они не достигнут поставленных целей.

«Теперь этот показатель главный в оценочных листах топ-менеджеров», — сказала Джесс МакНиколас, руководитель отдела инклюзивности, разнообразия и корпоративного гражданства в Лондоне.

В 200-летней компании, как и в финансовых учреждениях по всему миру, доминировали белые мужчины. На фотографии на ее веб-сайте, посвященной основанию State Street Global Advisors в 1978 году, изображена комната, полная белых мужчин, все в рубашках и галстуках.

State Street Corporation — американская холдинговая компания, осуществляющая депозитарную и инвестиционную деятельность. Второй старейший из ныне действующих банков США. Штаб-квартира находится в Бостоне, столице штата Массачусетс. Основная составляющая компании, State Street Bank, входит в число 29 глобальных системно значимых банков (Global Systemically Important Bank, G-SIB), а также является частью Федеральной резервной системы. State Street имеет 30 офисов во всем мире, в компании работают почти 40 тысяч человек.

Ранее Власти писали о «равенстве» в начальной школе Шотландии, там просят мужчин и мальчиков носить юбки.

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