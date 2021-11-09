В России выложили дорожку к дому из разбитых могильных плит
Во Владимирской области России хозяева одного из частных домов выложили дорожку из осколков могильных плит.
Об этом сообщила Лента.ру и выложила в соответствующее видео, снятое одним из пользователей.
«Это Россия, Владимирская область. Какой-то сверхразум установил дорожку возле дома… из могильных плит», — говорится в сообщении под видео.
На кадрах можно увидеть, что под ногами оказались части надгробий с портретами умерших и датами их смерти.
Это Россия, Владимирская область. Какой-то сверхразум установил дорожку у дома… из могильных плит.
Ты идиот? Идиот! pic.twitter.com/upSbs9iJjX
— Лента.ру (@lentaruofficial) November 9, 2021
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