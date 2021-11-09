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Главная » Мир » Общество
15:30 09 Ноября 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

В России выложили дорожку к дому из разбитых могильных плит

Во Владимирской области России хозяева одного из частных домов выложили дорожку из осколков могильных плит.

Об этом сообщила Лента.ру и выложила в соответствующее видео, снятое одним из пользователей.

«Это Россия, Владимирская область. Какой-то сверхразум установил дорожку возле дома… из могильных плит», — говорится в сообщении под видео.

На кадрах можно увидеть, что под ногами оказались части надгробий с портретами умерших и датами их смерти.

Ранее власти писали, что в России в Норильске женщина с оленем поехала в автобусе

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Тэги: Россия
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