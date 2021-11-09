Лукашенко пожаловался Путину на поляков и вспомнил о ядерном потенциале России
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил озабоченность действиями Польши на границе.
Об этом сообщила Белта. Общение лидеров государств прошло днем 9 ноября.
По информации пресс-службы Лукашенко, особое место в беседе заняла ситуация на белорусско-польской границе, а именно “жесткие действия” польской стороны по отношению к мирным людям.
“Особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши”, – сказано в сообщении.
Там также добавили, что Путин и Лукашенко в деталях обсудили происходящие на белорусско-польских рубежах “тревожные факты и тенденции”.
Кроме того, в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко Лукашенко назвал происходящее на границе “тренировкой или шантажом”.
И тут же вспомнил о России.
«Мы знаем, что если допустим какую-то ошибку, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец и прекрасно понимаю, к чему это может привести. Мы знаем свое место, но на колени не станем», — пояснил он.
Ранее Власти писали, что ночью белорусские пограничники на военных машинах силой доставили к границе с Литвой около пятисот нелегальных мигрантов, приказав разбиться на группы.