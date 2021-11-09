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15:55 09 Ноября 2021 Просмотров 129   КомментариевКомментарии

Лукашенко пожаловался Путину на поляков и вспомнил о ядерном потенциале России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил озабоченность действиями Польши на границе.

Об этом сообщила Белта. Общение лидеров государств прошло днем 9 ноября.

По информации пресс-службы Лукашенко, особое место в беседе заняла ситуация на белорусско-польской границе, а именно “жесткие действия” польской стороны по отношению к мирным людям.

“Особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши”,  – сказано в сообщении.

Там также добавили, что Путин и Лукашенко в деталях обсудили происходящие на белорусско-польских рубежах “тревожные факты и тенденции”.

Кроме того,  в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко Лукашенко назвал происходящее на границе “тренировкой или шантажом”.

И тут же вспомнил о России.

«Мы знаем, что если допустим какую-то ошибку, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец и прекрасно понимаю, к чему это может привести. Мы знаем свое место, но на колени не станем», — пояснил он.

Ранее Власти писали, что ночью белорусские пограничники на военных машинах силой доставили к границе с Литвой около пятисот нелегальных мигрантов, приказав разбиться на группы.

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Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты, Владимир Путин, Александр Лукашенко
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