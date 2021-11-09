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Главная » Украина » Общество
16:12 09 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В «Запорізькій політехніці» стартував перший соціальний проєкт

Ще на початку лютого до Національного університету «Запорізька політехніка» звернулися представники ТОВ «Навчально-сервісний центр «Автосвіт» з пропозицією про реалізацію цікавого соціального проєкту.

Вперше студенти університету могли навчатися на курсах з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В» без відриву від навчання. Крім того, таке навчання мало цілу низку переваг.

По-перше, вартість навчання для студентів «Запорізької політехніки» встановлено на 40-50% нижче за ринкову. Для студентів інших учбових закладів знижка складає 25-30%, пише Актуально.

По-друге, викладачів університету залучатимуть до навчального процесу з оплатою за договором.

По-третє, університет отримає кошти від оренди приміщення для проведення лекційних занять. При цьому, враховуючи той факт, що підготовка стосується переважно студентів університету, підготовка на курсах проходитиме у позанавчальний час за основним місцем навчання.
По-четверте, в орендованому приміщенні фірма зобов’язується провести ремонт та надати можливість навчатися в оновленій аудиторії студентам кафедри «Транспортних технологій».

По-п’яте, практичні заняття проходитимуть на закритому спеціалізованому автомайданчику фірми-партнера. А транспортні засоби (машини), що використовуються при навчанні, будуть також надані фірмою-партнером.

Це — яскравий приклад ефективної співпраці державних установ та бізнесу. Таких проєктів має бути в нашому місті та країні в цілому якомога більше. Сподіваємося, що цей проєкт — лише початок для славетного університету.

Хоча і він міг залишитися нереалізованим, якби не зусилля керівництва вишу та ТОВ «НСЦ «Автосвіт».

Лише у жовтні, після довгого листування з різними державними органами, таки вдалося отримати необхідні дозволи. Сподіваємося, що найближчим часом керівництво НУ «Запорізька політехніка» та ТОВ «НСЦ «Автосвіт» підпишуть необхідний договір й цей соціальний проєкт почне реалізовуватися.

P.S. В тім, не всім подобається підтримка студентства та реалізація якісних соціальних проєктів в Національному університеті «Запорізька політехніка». Коли ми готували цей матеріал, в соціальних мережах почали ширитися чутки про нібито розпродаж майна університету. Хочеться запитати, що ці люди зробили для університету? Чи є в них моральне право не давати студентам отримувати додаткові знання, які їм допоможуть у подальшому житті? А викладачам отримувати додаткову винагороду за свої знання?

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