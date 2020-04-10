Девяти топ-чиновникам Януковича объявили подозрения по делам Майдана
Девяти бывшим высокопоставленным чиновникам времен экс-президента украины Виктора Януковича сообщило о подозрении в причастности к тяжким преступлениям во времена Евромайдана.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Все они названы участниками организованной преступной группы под руководством Януковича.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении девяти бывшим чиновникам – участникам организованной преступной группы под руководством экс-президента Виктора Януковича.
Подозрения сообщили следующим бывшим чиновникам :
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министру обороны Павлу Лебедеву;
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главе СБУ и его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра Александру Якименко;
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министру внутренних дел Виталию Захарченко и его заместителю Виктору Ратушняку;
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начальнику Главного управления – командующему внутренними войсками МВД Станиславу Шуляку;
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и.о. начальника Главного управления МВД в Киеве Валерию Коряку;
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заместителю начальника Главного управления – начальнику милиции общественной безопасности ГУМВД в Киеве петру Федчуку;
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командиру ПМОН «Беркут», подчиненного ГУМВД в Киеве Сергею Кусюку.
Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года.
В частности их подозревают:
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совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;
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причинении участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;
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превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;
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незаконном препятствии организации и проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.
В ГБР подчеркнули, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Сообщения о подозрении правоохранители отправили по последним адресам мест жительства подозреваемых, копии подозрений вручили или отправили их защитникам.
В ГБР также напомнили, что суд разрешил осуществление специального досудебного расследования в отношении названных подозреваемых.
Также в отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.