Девяти топ-чиновникам Януковича объявили подозрения по делам Майдана

Девяти бывшим высокопоставленным чиновникам времен экс-президента украины Виктора Януковича сообщило о подозрении в причастности к тяжким преступлениям во времена Евромайдана.

Чиновники подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений



Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Все они названы участниками организованной преступной группы под руководством Януковича.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении девяти бывшим чиновникам – участникам организованной преступной группы под руководством экс-президента Виктора Януковича.

Подозрения сообщили следующим бывшим чиновникам :

министру обороны Павлу Лебедеву;

главе СБУ и его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра Александру Якименко;

министру внутренних дел Виталию Захарченко и его заместителю Виктору Ратушняку;

начальнику Главного управления – командующему внутренними войсками МВД Станиславу Шуляку;

и.о. начальника Главного управления МВД в Киеве Валерию Коряку;

заместителю начальника Главного управления – начальнику милиции общественной безопасности ГУМВД в Киеве петру Федчуку;

командиру ПМОН «Беркут», подчиненного ГУМВД в Киеве Сергею Кусюку.

Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года.

В частности их подозревают:

совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;

причинении участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;

незаконном препятствии организации и проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.

В ГБР подчеркнули, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Сообщения о подозрении правоохранители отправили по последним адресам мест жительства подозреваемых, копии подозрений вручили или отправили их защитникам.

В ГБР также напомнили, что суд разрешил осуществление специального досудебного расследования в отношении названных подозреваемых.

Также в отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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