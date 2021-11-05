Это было долго и громко: Байден заставил покраснеть жену принца Чарльза

Джо Байден на саммите COP26 выпустил в атмосферу немного собственных газов – это было так громко, что стоявшая рядом герцогиня Корнуолльская покраснела.

Джо Байден и герцогиня Корнуолльская вели светскую беседу...



Об этом пишет Daily Mail.

Информированный источник сообщил в воскресенье, что жена принца Чарльза была поражена, услышав, как Байден громко испортил воздух. В этот момент они вели светскую беседу.

«Это было долго и громко, и игнорировать это было невозможно», – сказал источник.

Президент встретился с герцогиней во время приема в художественной галерее Келвингроув, на котором присутствовали принц Чарльз, герцог и герцогиня Кембриджские и британский премьер Борис Джонсон.

Байдена не первый раз обвиняют в том, что он портит воздух на публике. В мае 2020 года республиканцы разместили видео со онлайн-встречи Байдена с губернатором Пенсильвании Томом Вольфом. На видео во время выступления Байдена слышен подозрительный шум.

Ранее Власти писали, что президент Байден на климатическом саммите в Глазго задремал.

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