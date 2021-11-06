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Главная » Мир » Политика
20:14 09 Ноября 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Сенат Чехии пока не стал лишать Земана полномочий

Пока президент Чехии Милош Земан находится в больнице, законодатели обсуждали возможность применения статьи 66 Конституции о лишении президента полномочий.

Сенаторы решили, что пока Земана можно считать дееспособным.

Об этом сообщает Reuters.

Но сенаторы во вторник отказались от этих планов, так как появились признаки, что президент достаточно хорошо себя чувствует, чтобы выполнять свои обязанности.

Милош Земан попросил лидера оппозиции Петра Фиалу возглавить переговоры о формировании нового правительства, заявили во вторник в канцелярии президента. Встреча была проведена в форме видеоконференции.

77-летний Земан был госпитализирован с 10 октября. Президент был помещен в больницу после поражения правящей партии на парламентских выборах. Одна из основных обязанностей президента – назначить премьер-министра для формирования правительства. Поэтому госпитализация Земана поставила Чехию в политический тупик.

Зденек Граба, глава комитета Сената по вопросам Конституции, заявил во вторник, что Сенат все еще может принять решение о лишении Земана полномочий, если врачи скажут, что он недееспособен и это подтвердится в ходе обследования.

Ранее Власти писали, что у президента Чехии обнаружили хронический цирроз печени.

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Тэги: Чехия, отставка, Милош Земан
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