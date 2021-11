Создатель «Игры в кальмара» пообещал второй сезон сериала

Об этом сообщило Associated Press. Он отказался называть даже предполагаемую дату выхода второго сезона, поскольку работа над первым заняла больше 10 лет.

«Я чувствовал, что почти нет выбора, потому что было много давления, требований и любви. Я могу сказать, что второй сезон действительно будет. У меня уже есть идеи», — заявил режиссер.

Игра в кальмара — южнокорейский сериал в жанре выживания, триллера и драмы. Режиссером и автором сценария всех девяти эпизодов стал Хван Дон Хек.

Первый сезон сериала вышел в стриминговом сервисе Netflix 17 сентября 2021 года. Всего за 10 дней с момента релиза он занял первое место в 90 странах мира, установив своеобразный рекорд для проектов из Кореи.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021