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09:07 10 Ноября 2021 Просмотров 116   КомментариевКомментарии

Во Франции не рекомендуют делать прививки Moderna людям до 30 лет: названа причина

Результаты последнего исследования показали, что вакцина Moderna значительно повышает риск возникновения сердечных заболеваний.

Французские власти решили ограничить использование вакцины Moderna.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заключение Управления здравоохранения Франции (Haute Autorite de Sante, HAS).

Исследования показали, что к возникновению сердечных заболеваний может привести инъекция как вакцины Moderna, так и Pfizer. Но с вакциной Pfizer вероятность возникновения воспалительных процессов в сердце в пять раз ниже.

Случаи остаются единичными  – 26,7 на миллион у препарата Pfizer, 131,6 у Moderna. Но французские власти решили подстраховаться и не рекомендовали использование вакцины Moderna лицами до 30 лет. Именно у молодых людей чаще всего появляются признаки сердечного заболевания в течение первой недели после вакцинации.

Для вакцинации и ревакцинации лиц моложе 30 лет лучше использовать вакцину Pfizer.

Ранее Власти писали, что в США выяснили, что Moderna защищает от госпитализации лучше других вакцин.

Источник:
Тэги: Франция, вакцина, Moderna
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