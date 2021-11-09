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Главная » Украина » Общество
09:11 10 Ноября 2021 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

За сутки в Украине от COVID-19 умерло 816 человек

По состоянию на утро среды, 10 ноября, в Украине за сутки зафиксировано 23 283 новых случая COVID-19, умерло 816 человек.

В Украине за сутки заболело более 23 тыс человек

Такие данные опубликованы на сайте Минздрава. Среди заболевших 1 539 детей и 529 медработников.

Госпитализировали 5 696 пациентов.

Выздоровели от коронавирусной болезни 16 277 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях и городе Киеве (1740).

Количество новых заболевших за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1740 случаев;

  • Винницкая область – 673 случая;

  • Волынская область – 720 случаев;

  • Днепропетровская область – 1792 случая;

  • Донецкая область – 1210 случаев;

  • Житомирская область – 631 случай;

  • Закарпатская область – 403 случая;

  • Запорожская область – 1123 случая;

  • Ивано-Франковская область – 694 случая;

  • Киевская область – 1016 случаев;

  • Кировоградская область – 113 случаев;

  • Луганская область – 606 случаев;

  • Львовская область – 1021 случай;

  • Николаевская область – 1067 случаев;

  • Одесская область – 1572 случая;

  • Полтавская область – 1591 случай;

  • Ривненская область – 1037 случаев;

  • Сумская область – 867 случаев;

  • Тернопольская область – 482 случая;

  • Харьковская область – 1719 случаев;

  • Херсонская область – 521 случай;

  • Хмельницкая область – 1141 случай;

  • Черкасская область – 800 случаев;

  • Черновицкая область – 387 случаев;

  • Черниговская область – 357 случаев.

Ранее Власти писали, что в конце октября Минздрав Украины утилизировал 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за того, что истек срок ее годности.

Источник:
Тэги: covid-19
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