За сутки в Украине от COVID-19 умерло 816 человек
По состоянию на утро среды, 10 ноября, в Украине за сутки зафиксировано 23 283 новых случая COVID-19, умерло 816 человек.
Такие данные опубликованы на сайте Минздрава. Среди заболевших 1 539 детей и 529 медработников.
Госпитализировали 5 696 пациентов.
Выздоровели от коронавирусной болезни 16 277 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях и городе Киеве (1740).
Количество новых заболевших за сутки по регионам:
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г. Киев – 1740 случаев;
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Винницкая область – 673 случая;
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Волынская область – 720 случаев;
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Днепропетровская область – 1792 случая;
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Донецкая область – 1210 случаев;
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Житомирская область – 631 случай;
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Закарпатская область – 403 случая;
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Запорожская область – 1123 случая;
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Ивано-Франковская область – 694 случая;
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Киевская область – 1016 случаев;
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Кировоградская область – 113 случаев;
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Луганская область – 606 случаев;
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Львовская область – 1021 случай;
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Николаевская область – 1067 случаев;
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Одесская область – 1572 случая;
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Полтавская область – 1591 случай;
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Ривненская область – 1037 случаев;
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Сумская область – 867 случаев;
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Тернопольская область – 482 случая;
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Харьковская область – 1719 случаев;
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Херсонская область – 521 случай;
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Хмельницкая область – 1141 случай;
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Черкасская область – 800 случаев;
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Черновицкая область – 387 случаев;
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Черниговская область – 357 случаев.
Ранее Власти писали, что в конце октября Минздрав Украины утилизировал 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за того, что истек срок ее годности.