За сутки в Украине от COVID-19 умерло 816 человек

По состоянию на утро среды, 10 ноября, в Украине за сутки зафиксировано 23 283 новых случая COVID-19, умерло 816 человек.

В Украине за сутки заболело более 23 тыс человек



Такие данные опубликованы на сайте Минздрава. Среди заболевших 1 539 детей и 529 медработников.

Госпитализировали 5 696 пациентов.

Выздоровели от коронавирусной болезни 16 277 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях и городе Киеве (1740).

Количество новых заболевших за сутки по регионам:

г. Киев – 1740 случаев;

Винницкая область – 673 случая;

Волынская область – 720 случаев;

Днепропетровская область – 1792 случая;

Донецкая область – 1210 случаев;

Житомирская область – 631 случай;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 1123 случая;

Ивано-Франковская область – 694 случая;

Киевская область – 1016 случаев;

Кировоградская область – 113 случаев;

Луганская область – 606 случаев;

Львовская область – 1021 случай;

Николаевская область – 1067 случаев;

Одесская область – 1572 случая;

Полтавская область – 1591 случай;

Ривненская область – 1037 случаев;

Сумская область – 867 случаев;

Тернопольская область – 482 случая;

Харьковская область – 1719 случаев;

Херсонская область – 521 случай;

Хмельницкая область – 1141 случай;

Черкасская область – 800 случаев;

Черновицкая область – 387 случаев;

Черниговская область – 357 случаев.

Ранее Власти писали, что в конце октября Минздрав Украины утилизировал 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за того, что истек срок ее годности.

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