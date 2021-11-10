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Главная » Украина » Общество
09:35 10 Ноября 2021 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Украина укрепляет границу с Беларусью техникой и беспилотниками

Украина усилила границу с Беларусью в местах возможного прорыва мигрантов техникой личным составом и спецсредствами.

Украинские пограничники готовы к возможным провокациям

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. Он подчеркнул, что Украина полностью контролирует происходящее на границе.

По словам замминистра, украинские пограничники готовы к различным провокациям, а участки и направления возможного проникновения беженцев определены.

При этом Енин уточнил, что на участке украинско-белорусской границы проводится усиление сил и средств, чтобы при необходимости сдержать поток мигрантов.

«Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками»,- сообщил замминистра МВД.

Ранее Власти писали, что две большие группы мигрантов силой снесли ограждения на границе и прорвались через польскую границу.

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Тэги: беларусь, граница, беженцы, мигранты
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