Сын отрезал голову матери – думал, что она дьявол

В Сент-Айвсе, Великобритания, 41-летний поляк Эрнест Груша убил в квартире свою мать и разрезал ее на 11 частей.

Весслава Межейска многократно обращалась за помощью к врачам, в полицию и социальные службы, пытаясь добиться изоляции своего сына.



Об этом пишет Daily Mail.

Затем, весь перепачканный кровью, он пошел в соседний магазин. Продавец вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили «кошмарную сцену», отмечает издание.

Убийца, выставивший голову матери в окно кухни, был тут же задержан.

Сообщается, что убитая 59-летняя Весслава Межейска многократно обращалась за помощью к врачам, в полицию и социальные службы, пытаясь добиться изоляции своего сына в соответствии с Законом о психическом здоровье.

Как рассказал судья во время судебного заседания, Эрнест Груши считал свою мать дьяволом и якобы Бог приказал ему убить ее, чтобы уничтожить дьявола.

«Он был убежден, что она воскреснет, если он польет святой водой на ее расчлененные части тела», – добавил судья.

Назвав этот случай «чрезвычайно трагическим», судья отметил, что приехавшие из Польши мать и сын были трудолюбивыми людьми.

Свидетели описали Грушу как «тихого и скрытного человека, без намека на агрессивное поведение», но отметили, что его психическое здоровье ухудшилось с января этого года.

Психиатр Кейт Рикс сказал, что у обвиняемого биполярное аффективное расстройство, также известное как маниакально-депрессивное заболевание.

Суд решил, что обвиняемый во время совершения преступления не отдавал себе отчета в своих действиях. И поскольку он ранее никогда не привлекался к суду, его приговорили его к бессрочной госпитализации в психбольнице.

Ранее Власти писали, что в Великобритании жених был арестован за убийство невесты всего через четыре дня после брачной церемонии.

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