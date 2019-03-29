В Минобороны России заявили о подготовке Украиной силового сценария на юго-востоке
Министерство обороны России предположило, что появление военных кораблей США в акватории Черного моря связано с подготовкой Украиной силовой операции на юго-востоке.
Об этом сообщило РИА «Новости». Издание подчеркнуло, что российские военные следят за ситуацией, а Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей ВМС США.
«С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — заявили в Минобороны.
Напомним, с недавнего времени в Черном море находятся два эсминца военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthal, прибывший в акваторию для совместных учений с партнерами по НАТО.
Ранее Власти писали, что корабли российского флота провели военные учения в Черном море после захода в акваторию двух боевых кораблей ВМС США.