В Минобороны России заявили о подготовке Украиной силового сценария на юго-востоке

Министерство обороны России предположило, что появление военных кораблей США в акватории Черного моря связано с подготовкой Украиной силовой операции на юго-востоке.

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Об этом сообщило РИА «Новости». Издание подчеркнуло, что российские военные следят за ситуацией, а Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей ВМС США.

«С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — заявили в Минобороны.

Напомним, с недавнего времени в Черном море находятся два эсминца военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthal, прибывший в акваторию для совместных учений с партнерами по НАТО.

Ранее Власти писали, что корабли российского флота провели военные учения в Черном море после захода в акваторию двух боевых кораблей ВМС США.

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