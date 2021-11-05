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Главная » Украина » Общество
12:15 10 Ноября 2021 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

В МИД назвали четыре страны ЕС, которые не закрыли границы для украинцев

Несмотря на исключения Украины из «зеленого» списка ЕС, четыре страны Евросоюза все еще остаются открытыми для украинцев.

Правительство прилагает все возможные усилия для для сохранения свободы путешествий украинцам

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Открытыми для Украиной странами остались Кипр, Эстония, Хорватия и Нидерланды. Эти страны не стали закрывать границы для Украины, несмотря на рекомендации Совета ЕС.

Сперва Кулеба сообщил о Кипре, как о первой стране, которая осталася открыта для украинцев.

«Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев», – написал Кулеба.

Затем к Кипру добавились Эстония и Хорватия, а в последствии и Нидерланды.

Министр отметил, что прилагает все возможные усилия для для сохранения свободы путешествий украинцам.

Позже Кулеба сообщил, что Эстония также осталась открытой для вакцинированных от коронавируса граждан Украины.

Условия въезда в указанные страны можно прочитать здесь, однако основным для всех является наличие сертификата о вакцинации и (или) наличие негативного теста на COVID-19.

Так например, в Эстонию въезд разрешен с любой целью для лиц, прошедших полный курс вакцинации вакцинами Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covis.

Как ранее сообщали Власти, ЕС официально исключил Украину из «зеленого списка» для путешествий.

Источник:
Тэги: ес, мид, путешествия, Кулеба, зеленый список
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