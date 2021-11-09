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11:43 10 Ноября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Данилов рассказал, что рассмотрят на внезапном заседании СНБО

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду будет посвящено ситуации, которая сложилась на границе с Беларусью.

Об этом сообщило Интерфакс-Украина со ссылкой на  секретаря СНБО Алексея Данилова.

«Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, потом было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня – заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов», – сказал Данилов.

Ранее Власти писали, что президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны на среду, 10 ноября, хотя раньше они проходили только по пятницам.

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Тэги: снбо, Алексей Данилов
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