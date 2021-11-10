В немецком Бундестаге предложили направлять беженцев из Беларуси в Украину

Социал-демократы в немецком Бундестаге предложили отправить беженцев с белорусско-польской границы в Украину, где они будут ждать решение о предоставлении убежища в ЕС.

В Германии хотят, чтобы беженцы ждали решения ЕС в Украине



Об этом сообщило Deutsche Welle. Депутат от Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Нильс Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси.

По его словам, с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.

«Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз», – сказал Шмид.

В то же время он раскритиковал действия Польши. Он назвал незаконными «пушбеки» – вытеснения беженцев из страны обратно в Беларусь без возможности подать заявку в ЕС.

По словам немецкого политика, Польша должна соблюдать международные нормы, в частности, предоставлять нуждающимся базовую гуманитарную защиту и право на рассмотрение заявки в приют.

Ранее Власти писали, что две большие группы мигрантов силой снесли ограждения на границе и прорвались через польскую границу.

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