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12:31 10 Ноября 2021 Просмотров 979   КомментариевКомментарии

Беларусь готовила боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС

Беларусь при поддержке ГРУ России обучила специально отобранных ветеранов войны из Афганистана и Ирака совершать вооруженные нападения на польской границе.

Боевиков готовили на базе возле села Опса

Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на слова бывшего посла Беларуси во Франции и экс-министра культуры Павла Латушки.

«Миграционный кризис используется Лукашенко для размещения на территории ЕС людей, которые имеют военный опыт и которые дополнительно прошли подготовку на территории Беларуси для осуществления террористических актов», – сказал он.

По его словам, Лукашенко пойдет на локальный военный конфликт на границе ЕС и будет продавать миру картину о гуманитарном кризисе, в котором виноваты европейцы.

Латушка сообщил, что афганские и иракские ветераны были отобраны и доставлены в Беларусь в период с июля по сентябрь.

Они прошли подготовку на базе возле села Опса на северо-западе Беларуси, принадлежащей ОСАМ – отделу специальных активных мероприятий Государственного пограничного комитета Беларуси.

«Тренировки проводились с помощью белорусского спецназа из бригады «Марьина Горка», которая вела боевые действия в Афганистане в 1980-х годах, а также с советниками из военной разведки ГРУ России” – рассказал, экс-чиновник.

Он также уточнил, что на базе сначала проходили подготовку граждане Ирака. Сейчас они тренируют афганцев с территории Таджикистана, которые имеют боевой опыт. Латушка уточнил, что речь идет не о десятках, а о единицах боевиков.

«Готовятся столкновения на границе Беларусь-ЕС с применением оружия», – добавил он.

По словам Латушки, он получил информацию из «высокопоставленных источников в белорусских спецслужбах».

«Я не могу назвать никаких имен или документов по этому поводу, поскольку люди подвергаются наибольшему риску – за передачу этой информации им грозит смертная казнь», – сказал он.

Издание отметило, что его запросы в белорусском внешнеполитическом ведомстве по поводу таких разоблачений проигнорировали.

Но польские власти этой информацией владеют, поэтому предупреждают о возможных вооруженных столкновениях.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время на польской границе может произойти эскалация … вооруженного характера», – заявил в понедельник официальный представитель польского правительства Петр Мюллер.

Ранее Власти сообщали, что две большие группы мигрантов силой снесли ограждения на границе и прорвались через польскую границу.

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Тэги: беларусь, беженцы, мигранты, грнаица
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