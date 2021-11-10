Беларусь готовила боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС
Беларусь при поддержке ГРУ России обучила специально отобранных ветеранов войны из Афганистана и Ирака совершать вооруженные нападения на польской границе.
Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на слова бывшего посла Беларуси во Франции и экс-министра культуры Павла Латушки.
«Миграционный кризис используется Лукашенко для размещения на территории ЕС людей, которые имеют военный опыт и которые дополнительно прошли подготовку на территории Беларуси для осуществления террористических актов», – сказал он.
По его словам, Лукашенко пойдет на локальный военный конфликт на границе ЕС и будет продавать миру картину о гуманитарном кризисе, в котором виноваты европейцы.
Латушка сообщил, что афганские и иракские ветераны были отобраны и доставлены в Беларусь в период с июля по сентябрь.
Они прошли подготовку на базе возле села Опса на северо-западе Беларуси, принадлежащей ОСАМ – отделу специальных активных мероприятий Государственного пограничного комитета Беларуси.
«Тренировки проводились с помощью белорусского спецназа из бригады «Марьина Горка», которая вела боевые действия в Афганистане в 1980-х годах, а также с советниками из военной разведки ГРУ России” – рассказал, экс-чиновник.
Он также уточнил, что на базе сначала проходили подготовку граждане Ирака. Сейчас они тренируют афганцев с территории Таджикистана, которые имеют боевой опыт. Латушка уточнил, что речь идет не о десятках, а о единицах боевиков.
«Готовятся столкновения на границе Беларусь-ЕС с применением оружия», – добавил он.
По словам Латушки, он получил информацию из «высокопоставленных источников в белорусских спецслужбах».
«Я не могу назвать никаких имен или документов по этому поводу, поскольку люди подвергаются наибольшему риску – за передачу этой информации им грозит смертная казнь», – сказал он.
Издание отметило, что его запросы в белорусском внешнеполитическом ведомстве по поводу таких разоблачений проигнорировали.
Но польские власти этой информацией владеют, поэтому предупреждают о возможных вооруженных столкновениях.
«Мы ожидаем, что в ближайшее время на польской границе может произойти эскалация … вооруженного характера», – заявил в понедельник официальный представитель польского правительства Петр Мюллер.
Ранее Власти сообщали, что две большие группы мигрантов силой снесли ограждения на границе и прорвались через польскую границу.