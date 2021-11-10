В Киеве – очереди за справками о смерти и в крематорий

В Киеве выстраиваются очереди в ритуальную службу за справками о смерти и в крематорий.

В Киеве очереди в крематорий



Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он напомнил, что столица находится в “красной” зоне и ситуация с COVID-19 продолжает усугубляться.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

« Одни просят помочь госпитализировать своих близких. Другие — похоронить», — сказал он.

Также, по словам Кличко, есть очереди из скорых в приемные отделения больниц.

«Кто-то не верит в это и говорит всяческие глупости?! Пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных», — сказал он.

Кличко также призвал жителей вакцинироваться.

Ранее Власти писали, что по состоянию на 10 ноября в Киеве за сутки от коронавируса скончалось 73 человека, что является рекордом.

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