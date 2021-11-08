На Закарпатье отстранили от работы почти 400 педагогов – отказались вакцинироваться

В Закарпатской области половина отстраненных от работы из-за отсутствия вакцинации – педагоги.

Работники смогут вернутся уже после первой прививки



Об этом сообщает «ТСН».

В Закарпатской области самый низкий уровень вакцинации от COVID-19 в Украине, а из-за отстранения не вакцинированных работников некоторых сфер учебный процесс в области оказался под угрозой срыва. Половина отстраненных от работы работников – это педагоги.

В департаменте образования области пытаются справится с проблемой – педагогам ищут замену, вызывают на работу учителей пенсионеров, или распределяют нагрузку среди присутствующих учителей. Однако все же надеются на возвращение отстранённых педагогов – работники смогут вернутся уже после первой прививки.

По словам директора департамента образования и науки Закарпатья Марьяны Марусинец, найти равноправную и равноценную замену педагогу-профессионалу очень сложно.

«Педагогическим работникам так же нужно войти в положение руководства для того, чтобы не срывать образовательный процесс, чтобы качественно его обеспечить. Собственно, думать о своем состоянии здоровья», – отметила Марьяна Марусинец.

Как ранее сообщали Власти, министерство здравоохранения Украины расширило список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.

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