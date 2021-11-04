Под авто Гео Лероса нашли загадочное устройство: нардеп передал привет Зеленскому

Под днищем автомобиля народного депутата Гео Лероса обнаружили неизвестное устройство, которое внешне напоминает трекер для слежения.

Лерос обнаружил странное устройство утром и вызвал взрывотехников



О находке сообщил сам Лерос в Telegram. Он уточнил, что находку обнаружили сегодня, 10 ноября.

“Что в чёрном ящике, товарищи знатоки? Правильно, это офис Слуги олигархов – Зеленского с помощью ручных спецслужб следит за моим авто”, – написал Лерос.

Нардеп добавил, что вызвал полицию, но, по его мнению, от этого ничего не изменится.

Лерос также обратился к президенту Владимиру Зеленскому, посоветовав обменяться такими коробочками с главой офиса президента Андреем Ермаком.

Ранее Власти писали, что в Верховной Раде народный депутат Гео Лерос выступил с трибуны и показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, который присутствовал в зале.

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