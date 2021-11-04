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13:10 10 Ноября 2021 Просмотров 196   КомментариевКомментарии

Под авто Гео Лероса нашли загадочное устройство: нардеп передал привет Зеленскому

Под днищем автомобиля народного депутата Гео Лероса обнаружили неизвестное устройство, которое внешне напоминает трекер для слежения.

Лерос обнаружил странное устройство утром и вызвал взрывотехников

О находке сообщил сам Лерос в Telegram. Он уточнил, что находку обнаружили сегодня, 10 ноября.

“Что в чёрном ящике, товарищи знатоки? Правильно, это офис Слуги олигархов – Зеленского с помощью ручных спецслужб следит за моим авто”, – написал Лерос.

Нардеп добавил, что вызвал полицию, но, по его мнению, от этого ничего не изменится.

Лерос обнаружил устройство под днищем автомобиля

Лерос обнаружил устройство под днищем автомобиля

Нардеп написал заявление в полицию

Нардеп написал заявление в полицию

Предположительно обнаружено устройство для слежения

Предположительно обнаружено устройство для слежения

Лерос также обратился к президенту Владимиру Зеленскому, посоветовав обменяться такими коробочками с главой офиса президента Андреем Ермаком.

Лерос передал привет Зеленскому

Лерос передал привет Зеленскому


Ранее Власти писали, что в Верховной Раде народный депутат Гео Лерос выступил с трибуны и показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, который присутствовал в зале.

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Тэги: гео лерос
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