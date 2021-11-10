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13:27 10 Ноября 2021 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

На Ривненщине женщине вкололи не ту вакцину: она обратилась в полицию

В сертификате о вакцинации у женщины была указана другая вакцина.

По словам женщины, в день вакцинации было много делающих привиться, из-за чего, возможно, "ошибка" была допущена сознательно

Об этом сообщает «РIВНЕ 1″.

В Сарнах Наталья Яцкевич вакцинировалась первой дозой вакцины «AstraZeneca», однако спустя несколько дней, после получения сертификата в приложении «Дія» была указана соверешенно другая вакцина – «CoronaVac».

Теперь женщина отказывается делать вторую прививку, так как опасается что ей опять вколют не то что указано.

Женщина пришла за объяснениями к медикам, которые проводили вакцинацию, однако ни они, ни главный врач больницы не смогли объяснить причину произошедшего.

По словам женщины, в день вакцинации было много делающих привиться, из-за чего, возможно, «ошибка» была допущена сознательно.

В тоже время Главный врач Сарненского районного центра ПМСП Ольга Максимук сообщила, что было подсчитано количество доз вакцины и пришли к выводу о том, что ошибка произошла на этапе внесения данных. По словам врача, проверка продолжается.

Медицинские чиновники области уже тоже в курсе произошедшего, они убеждают женщину, что ей была поставлена вакцина «AstraZeneca», однако в этом женщина не уверена, и отказывается от второй дозы, объясняя это нежеланием проводить на себе эксперименты.

Наталья Яцкевич из-за произошедшего обратилась в полицию и написала два заявления – о халатности медиков и о бездействии полиции, которые отказались составлять протокол во время первого выезда.

В настоящее время заявления женщины еще не внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас Наталья считает своей наибольшей ошибкой то, что она не посмотрела на флакон вакцины перед введением и призывает всех проверять это лично.

Как ранее сообщали Власти, работников медицинских учреждений включат в перечень профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19, но сделают это не сейчас.

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