К рождественским вертепам волхвов пустят только с ковидными QR-кодами

Неаполитанские церковные мастера исторического центра города славятся тем, что адаптируют свои рождественские вертепы к тому времени, в котором они живут.

Рождественские статуэтки в руках держат QR-коды от COVID-19 в Неаполе, Италия.



«Прошлый год был годом масок, поэтому фигурки Марии, Иосифа и трех волхвов были в масках … В этом году казалось правильным продолжать следовать в этом направлении», - рассказывает мастер по изготовлению рождественских статуэток Марко Ферриньо. Теперь у трех мудрецов есть кое-что, что они могут взять с собой вместе с дарами золота, ладана и мирры, когда они отправятся навестить Младенца Иисуса в этом году: их медицинский паспорт COVID-19.

Ремесленники на улице Сан Грегорио Армено в историческом центре Неаполя, Италия, известны тем, что с помощью своего искусства адаптируют свои рождественские вертепы к тому времени, в котором они живут.

The Green Pass – «зеленый пропуск», который показывает, что кто-то получил хотя бы одну дозу вакцины, дал отрицательный результат или недавно выздоровел от вируса, является требованием в Италии для поездок на большом междугороднем транспорте и для доступа к ряду культурных и развлекательных мест.

«Поскольку Трем мудрецам предстоит долгое путешествие к колыбели божественного младенца, я дал им всем их собственный «зеленый пропуск», чтобы у них были соответствующие документы для путешествия», – сказал Ферриньо.

Реакция туристов, которые могут себе позволить путешествовать по Италии, где, буквально, на каждом историческом месте требуют ковидные «спец-пропуска», на выдачу волхвам пропусков с QR-кодом была положительной: «У всех нас есть The Green Pass. Почему не трое мудрецов? Они едут издалека и пересекают так много стран … Это хорошо иметь «зеленый пропуск».

Неаполитанские вертепы стали знамениты во все мире, как одна из форм искусства в период барокко. Большинство католических семьей на Рождество украшают свои дома рождественскими вертепами и сценками с волхвами, направляющихся в путь по Вифлиемской звезде к дому, где родился младенец Иисус.

Ранее Власти писали, что Папа Римский сделал третью прививку против коронавируса.

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