Под Львовом иностранец насмерть сбил женщину

На автодороге «Киев-Чоп» 34-летний иностранец сбил 38-летнюю женщину пешехода.

Иностранцу может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет



Об этом сообщает сайт Национальной полиции Львовской области.

9 ноября, около 19:00 на автодороге «Киев-Чоп» в селе Конюхов Стрыйского района произошло ДТП. 34-летний иностранец, водитель легкового автомобиля совершил наезд на местную 38-летнюю женщину пешехода. В результате столкновения женщина скончалась.

По факту произошедшего было открыто открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование, иностранцу может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве пьяный водитель влетел в место ДТП, ранил патрульного и сбежал.

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