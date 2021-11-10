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13:38 10 Ноября 2021 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Аваков рассказал о своем участии в партии Разумкова

Быший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг информацию о создания партии совместно с экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Аваков опроверг информацию о политическом союзе с Разумковым

Соответствующее заявление Аваков сделал в Telegram. По его словам, информацию о якобы совместной работе с Разумковым по созданию партии подтвердили журналистам несколько нардепов от “Слуги народа”

«Правда ли, что Арсен Аваков работает над созданием или намерен создать совместную партию вместе с Дмитрием Разумковым?» Ответ: нет, неправда. Но нам известно, что после испуга и длинного совещания Ермака и Подоляка, Офис президента принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков», - сообщил экс-министр.

Он также пожелал удачи украинским политикам, которые работают во благо Украины.

«Тем не менее, я желаю удачи и ему, и Гройсману, и Тимошенко, и Смешко, и Ляшко, и Кличко, и многим другим – в работе на Украину на основе профессиональных, а не имитационных действий. Сделаю все, чтобы их усилия создали синергию во благо Украины», – сообщил Аваков.

Ранее Власти писали, что экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи, что может объединиться с Владимиром Гройсманом, Виталием Кличко или Арсеном Аваковым.

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Тэги: Арсен Аваков, Дмитрий Разумков
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