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13:49 10 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Житомирщине мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку: суд вынес приговор

Жителя Житомирской области приговорили к 11 года лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.

На суде парень так и не признал свою вину

Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Суд признал виновным жителя Чудновского района Житомирской области в насилии над 10-летней девочкой и приговорил его к 11 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, в июне 2020 года 23-летний парень заманил 10-летнюю соседскую девочку в безлюдное место у реки, а затем угрожая утопить ребенка совершил сексуальное насилие.

На суде парень так и не признал свою вину, оправдываясь тем, что был пьян и спал дам, а о насилии над ребенком ничего не помнит.

Тем не менее, прокуратура области предоставила суду все необходимые доказательства, которые доказывают причастность парня к преступлению.

Как ранее сообщали Власти, в Запорожье мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку.

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Тэги: суд, изнасилование, приговор, педофил, Житомирская область
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