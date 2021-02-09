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14:27 10 Ноября 2021 Просмотров 66   КомментариевКомментарии

Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко

Ангела Меркель провела телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого попросила повлиять на Минск из-за ситуации с мигрантами.

Разговор состоялся по инициативе Германии.

Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на кабмин ФРГ.

По словам исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель, «инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна».

Разговор между руководителями стран также прокомментировали в РФ, отметив, что разговор состоялся по инициативе Германии.

«Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», – заявили в пресс-службе президента России.

В ответ на ситуацию Путин предложил «наладить обсуждение проблем между представителями стран-членов ЕС и Минском».

Ранее ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывала озабоченность у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. По его словам, в связи на границе между странами растет напряженность и надвигается гуманитарная катастрофа, а правительства европейских стран «не желают показывать приверженность идеалам гуманизма в отношении ситуации на границе».

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Тэги: Россия, Путин, Лукашенко, Германия, Польша, Меркель, Минск, разговор
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