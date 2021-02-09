Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко
Ангела Меркель провела телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого попросила повлиять на Минск из-за ситуации с мигрантами.
Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на кабмин ФРГ.
По словам исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель, «инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна».
Разговор между руководителями стран также прокомментировали в РФ, отметив, что разговор состоялся по инициативе Германии.
«Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», – заявили в пресс-службе президента России.
В ответ на ситуацию Путин предложил «наладить обсуждение проблем между представителями стран-членов ЕС и Минском».
Ранее ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывала озабоченность у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. По его словам, в связи на границе между странами растет напряженность и надвигается гуманитарная катастрофа, а правительства европейских стран «не желают показывать приверженность идеалам гуманизма в отношении ситуации на границе».
Ранее сообщалось:
- В Польше отреагировали на толпы мигрантов, которые приближаются к границе страны со стороны Беларуси, заявив о попытке силового проникновения на территорию государства.
- В Польше показали забор, который построят на границе с Беларусью.
- Ночью на польско-белорусской границе произошел инцидент.
- США пообещали давить на режим Лукашенко из-за мигрантов на границе.
- В немецком Бундестаге предложили направлять беженцев из Беларуси в Украину.
- Украина укрепляет границу с Беларусью техникой и беспилотниками.