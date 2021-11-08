Врач рассказал, чем грипп отличается от COVID-19

Инфекционист рассказал почему коронавирус опасней гриппа.

Коронавирус поражает в разы большее количество людей и парализует медицинскую систему огромным количеством пациентов



Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой главу Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия.

Так, по его словам, COVID-19 гораздо опасней для отдельного человека и в целом для системы здравоохранения страны тем, что несмотря на относительно схожую вероятность летального исхода, коронавирус поражает в разы большее количество людей и парализует медицинскую систему огромным количеством пациентов.

Инфекционист также отметил, что любая болезнь, которая имеет тяжелую форму течения и может привести к летальному исходу – опасна.

«Это касается и гриппа. Конечно, грипп не поражает всех людей, так, как это делает COVID-19. Есть определенные элементы, почему грипп этого не делает. COVID-19 перегружает нам больницы. Если придет грипп и объединится с COVID-19, то шансы смерти увеличатся в два раза. Например, я уже вакцинирован против гриппа, как и моя семья», - сказал Федор Лапий.

Министерство здравоохранения напоминает, что лучший способ защиты от коронавируса является вакцинация.

Согласно официальной статистике, за последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве – рекордное количество смертей от COVID-19.

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