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15:04 10 Ноября 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Полякова убили и пытаются замять дело, – нардеп от СН

Возможные причастные к убийству Антона Полякова пытаются замять инцидент.

Депутат не верит в официальную версию смерти Полякова

Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» Артем Дмитрук в эфире программы «Хард из Влащенко» на телеканале «Украина 24″ .

Депутат не верит в официальную версию смерти Полякова и уверен, что его смерть была убийством, а расследование пытаются замять те, кто к нему причастен.

«Он был молодым, перспективным, харизматичным человеком, у которого все было впереди. Убить себя – это лишнее», – сказал депутат.

Дмитрук также отметил, что как представитель правоохранительного комитета еще в первые дни после смерти Полякова подготовил обращение в МВД.

«Я требовал сделать, если это нужно, закрытое заседание правоохранительного комитета. Чтобы пришли правоохранители, замминистра или министр и дали нам четкие ответы: что произошло, что происходит сегодня, на каком этапе расследования, кто занимается», – рассказал он.

Ранее Власти.нет сообщали:

  • Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.
  • Представитель МВД заявил, что экспертиза обнаружила в теле Полякова небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Следствие не исключает, что народного депутата могли отравить.
  • Позже в МВД рассказали, что таксист вовсе не случайно подобрал нардепа Антона Полякова, некоторое время ездил с ним по городу, а в их компании был еще один человек, который является свидетелем.
  • В сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения в кафе, где ужинал народный депутат Антон Поляков, и видео с нагрудной камеры полицейского, который оказывал ему помощь.
  • В сети выложили еще одно видео с нардепом Антоном Поляковым в вечер его смерти, где он встречается с Рустамом Джамбулатовым и гражданином Азербайджана Хатаи Алиевым.
  • На похоронах Полякова произошел конфликт между его женой и любовницей.
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Тэги: смерть, депутат, Поляков, Артем Дмитрук
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