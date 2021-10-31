В центре Киева изменили схему дорожного движения: на каких улицах

Со среды, 10 ноября, в Киеве на Бессарабском проезде изменена схема дорожного движения.

Движение по Бесарабскому проезду изменили



Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram. Часть улиц перекрыли для проезда.

На Бессарабской площади, улице Бассейной и Крутом спуске внедрена новая схема организации дорожного движения по Бессарабскому проезду.

Теперь движение транспортных средств от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной разрешается только через улицу Большая Васильковская и улицу Павла Скоропадского.

Ранее Власти писали, что в Киеве на проспекте Победы насмерть сбили нетрезвого пешехода, который в тапках пытался перебежать через 8 полос.

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