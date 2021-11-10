Двоюродный брат покойного мэра Константина Павлова найден повешенным
Двоюродный брат покойного мэра Константина Павлова повесился в собственной квартире.
Первым о смерти и ее обстоятельствах сообщил Telegram-канал «Черти Кривого Рога».
Погибшего звали Борис Павлов. Он длительное время болел туберкулёзом, а сегодня ушел из жизни, покончив с собой у себя дома, сообщают местные телеграм-каналы.
Ранее Власти писали:
Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден застреленным в своём доме в 15 августа 2021 года.
По официальной версии полиции он покончил жизнь самоубийством.
Следствие рассматривало три версии происшествия – убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.
26 октября был найден мертвым в своей квартире брат погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей Павлов.
Позже судебно-медицинская экспертиза показала, что брат погибшего мэра Кривого Рога Андрей Павлов умер в результате отравления алкоголем.