Двоюродный брат покойного мэра Константина Павлова найден повешенным

Двоюродный брат покойного мэра Константина Павлова повесился в собственной квартире.

Первым о смерти и ее обстоятельствах сообщил Telegram-канал «Черти Кривого Рога».

Погибшего звали Борис Павлов. Он длительное время болел туберкулёзом, а сегодня ушел из жизни, покончив с собой у себя дома, сообщают местные телеграм-каналы.

Ранее Власти писали:

Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден застреленным в своём доме в 15 августа 2021 года.

По официальной версии полиции он покончил жизнь самоубийством.

Следствие рассматривало три версии происшествия – убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.

26 октября был найден мертвым в своей квартире брат погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей Павлов.

Позже судебно-медицинская экспертиза показала, что брат погибшего мэра Кривого Рога Андрей Павлов умер в результате отравления алкоголем.