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16:59 10 Ноября 2021 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

В Киеве мужчина пригрозил подорвать райотдел полиции

Мужчина позвонил в один из киевских отделов полиции и угрожал его взорвать.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение взрывчатки.

Об этом сообщает Полиция Киева в Facebook.

В полицию Киева позвонил неизвестный, который сообщил, что собирается взорвать киевское отделение полиции, расположенное на улице Петра Запорожца.

По указанному адресу была проведена срочная эвакуация, а на место сразу же выехали саперы и спасатели, однако взрывчатка в отделении полиции так и не была найдена.

Личность звонившего было оперативно установлена, им оказался киевлянин, 1978 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное хранение взрывчатки. Его задержали по месту жительства в течении часа после звонка.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве пьяный прохожий угнал маршрутку.

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Тэги: Киев, полиция, взрывчатка, задержание, минер, ГСЧС, отдел полиции
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