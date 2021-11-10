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01:35 11 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Харви Милк – гей и «пароход». Фото

ВМС США с великим почестями спустили на воду корабль, названный в честь активиста за права геев.

В 1977-м Харви Милка избрали в муниципальный наблюдательный совет Сан-Франциско

Эскадренный танкер-заправщик Harvey Milk был торжественно спущен на воду в субботу, 6 ноября, в Сан-Диего:  присутствовали министр ВМС Карлос Дель Торо и племянник Милка Стюарт, пишет BBC.

«Харви Милк» — один из шести кораблей, названных в честь знаменитых борцов за гражданские права в США, таких как бывший главный судья Эрл Уоррен и убитый кандидат в президенты Роберт Кеннеди.

Харви Милк родился  в семье литовских евреев в 1930 году. Осознав свою гомосексуальность в подростковом возрасте, Харви держал это в строгой тайне. Никто из его друзей ни в школе, ни затем в колледже не подозревал, что он был геем. Как вспоминал один из одноклассников Милка: «О нем никак нельзя было подумать, что он гомик (так мы их тогда называли), он был настоящим мужиком».

После учебы Харви служил водолазным офицером и лейтенантом на борту спасательного корабля подводных лодок USS Kittiwake во время Корейской войны. Но он был вынужден уйти со службы после двухнедельного допроса о его сексуальной ориентации в 1955 году. Позже он стал одним из первых открытых геев-политиков Америки, избранным в 1977 году в Наблюдательный совет Сан-Франциско.

Милк в парадной форме по случаю свадьбы его брата, 1954

Год спустя его политической карьеры, он был застрелен Дэном Уайтом, бывшим городским надзирателем, с которым он часто конфликтовал. Выступая на церемонии, секретарь Дель Торо сказал, что было ошибкой, что Милк был вынужден «замаскировать эту очень важную часть своей жизни» во время его пребывания на флоте. «Слишком долго таких моряков, как лейтенант Милк, загоняли в тень или, что еще хуже, изгоняли из нашего любимого флота, – сказал Дель Торо. «Эта несправедливость – часть истории нашего флота, но также и упорство всех, кто продолжает служить перед лицом несправедливости».

USNS Harvey Milk торжественный запуску в Сан-Диего

Когда администрация Обамы впервые объявила о своем намерении назвать корабль в честь Милка в 2016 году, некоторые выразили несогласие с этим шагом. Они предположили, что Милк не одобрил бы присвоение своего имени кораблю военно-морского флота, учитывая его хорошо известную оппозицию войне во Вьетнаме.

Ранее, в 2008 году, вышел биографический фильм, посвящённый жизни Харви Милка, как борца за права геев и который стал первым в США политиком, публично заявившим о своей гомосексуальной ориентации и сумевшим после этого победить на выборах в государственный орган власти. После выхода на американские экраны «Харви Милк» многим был воспринят положительно, в  чем немаловажная заслуга блестящей игры Шона Пенна, который сыграл главную роль – Харви.

«Ха́рви Милк» (англ. Milk) — биографический фильм Гаса Ван Сента

Ранее Власти писали, что глобальная американская корпорация не берет на работу белых мужчин из-за «справедливости» по отношению к меньшинствам.

Источник:
Тэги: Харви Милк, Шон Пенн, администрация Обамы, Harvey Milk
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