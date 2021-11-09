Суд арестовал коменданта тюрьмы ДНР “Изоляция”

Ранее задержанный комендант тюрьмы арестован без права внесения залога.

Меру пресечения вынес приморский районный суд Мариуполя



Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на представителя СБУ Артема Дехтяренко.

Задержанный в Киеве экс начальник тюрьмы ДНР «Изоляция» Денис «Палич» Куликовский арестован судом на 2 месяца без права залога.

Меру пресечения вынес приморский районный суд Мариуполя.

Задержанный подозревается в торговле людьми, участии и создании террористической группировки а также незаконных военизированных или вооруженных формирований.

Кроме того в связи с тем, что Куликовского подозревают в том, что он организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках заключенных граждан Украины, его обвинят нарушение законов и обычаев войны.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве задержали экс-начальника тюрьмы «Изоляция» в «ДНР».

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