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17:52 10 Ноября 2021 Просмотров 171   КомментариевКомментарии

Россия обвинила ЕС в катастрофе с беженцами и отправила в Беларусь бомбардировщики

В то время, как мигранты предпринимают новую попытку прорваться в Польшу, Москва посылает еще один сигнал поддержки своему союзнику.

Полеты Ту-22М3 в воздушном пространстве Беларуси с 10 ноября будут выполняться регулярно.

Два стратегических бомбардировщика Ту-22М3 направлены для патрулирования воздушного пространства Беларуси, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, что Россия и Беларусь взаимно поддерживают друг друга, «в том числе в плане совместного ответа на недружественные действия против наших стран».

Как сообщает белорусское информагентство Белта, российские бомбардировщики появились в воздушном пространстве соседней страны «по решению» военного ведомства Беларуси, «согласованном» с Минобороны РФ – якобы для проверки «региональной системы противовоздушной обороны». При этом отмечается, что такие полеты российских бомбардировщиков с 10 ноября будут выполняться «на регулярной основе».

Ранее Власти сообщали, что две большие группы мигрантов силой снесли ограждения на границе и прорвались через польскую границу.

Источник:
Тэги: беларусь, мигранты, бомбардировщики
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