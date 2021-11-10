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Главная » Мир » Политика
21:33 10 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина пригрозила Беларуси непоправимыми последствиями за признание Крыма российским

В Министерстве иностранных дел Украины пообещали жестко отреагировать в случае официального признания Беларусью оккупированного Крыма российским.

МИД Украины рассказал о последствиях признания оккупированного Крыма российским

Об этом в комментарии НВ заявил спикер МИД Олег Николенко. Тема принадлежности полуострова стала острой высказывания министра иностранных дел Беларуси о том, что Крым является частью российской территории.

“Исходим из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах», — сказал украинский дипломат.

По его словам, изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России «приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений».

«Надеемся, что в Минске отдают себе отчет в этом аспекте и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права», — сказал Николенко.

Как ранее сообщали Власти, Лукашенко сказал, что признает Крым российским, когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.

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Тэги: крымские татары, беларусь
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