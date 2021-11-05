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23:43 10 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Перу раскопали скелеты детей, принесенных в жертву 1000 лет назад

Археологи обнаружили 29 человеческих тел, захороненных примерно 1000 лет назад на северо-западе Перу.

Жертвоприношения людей были частью религиозного ритуала у этого народа.

Об этом сообщает Science Alert.

Четыре скелета, принадлежащие двум детям, подростку и одному взрослому, относятся к культуре Уари.

«Эти останки представляют собой первые известные в этом регионе примеры человеческих жертвоприношений цивилизации Уари», – рассказал археолог Эдгар Бракамонте Левано.

По его словам, жертвоприношения людей были частью религиозного ритуала у этого народа.

Помимо человеческих останков, при раскопках были обнаружены скелеты восьми морских свинок, а также несколько альпак и лам, все из которых, вероятно, также были принесены в жертву.

Также были обнаружены горшки, бутылки и нож с лезвием в форме полумесяца.

Остальные 25 скелетов принадлежали культуре Моче. Эта цивилизация процветала на этой территории до 700 год н. э., а позже была вытеснена Уари.

Уари – индейская культура доинкского периода, существовавшая в Центральных Андах на южном и центральном побережье современного Перу примерно в 500 г. н. э. – 1000 г. н. э.

Ранее Власти писали, что в столице Перу при прокладке трубы наткнулись на захоронение индейцев, которому 2000 лет.

Источник:
Тэги: археология, индейцы, древние захоронения
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