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Главная » Мир » Наука и Техника
02:40 11 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые предупредили об опасном вирусе, который не боится антисептика

Антисептики позволяют минимизировать риск заражения COVID-19. Но есть вирус, против которого спиртовой гель бессилен.

Только теплая вода с мылом и тщательное мытье рук избавят от норовируса.

Об этом сообщает The Sun.

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию. Большинство заражений норовирусом происходит при контакте с инфицированными людьми или загрязненными поверхностями, или при употреблении зараженной пищи и воды.

Среди симптомов заболевания: тошнота, рвота и диарея, а также высокая температура, боль в животе и конечностях.

Эксперты предупреждают, что дезинфицирующее средство для рук часто не может справиться с норовирусом.

От этого вируса лучшей защитой может стать только теплая вода с мылом и тщательное мытье рук в течение, как минимум, 20 секунд.

Ранее Власти писали, что, по данным ВОЗ, на Земле появится опасный вирус, который человечество не сможет контролировать.

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Тэги: вирусы, антисептик
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