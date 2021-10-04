Ученые предупредили об опасном вирусе, который не боится антисептика

Антисептики позволяют минимизировать риск заражения COVID-19. Но есть вирус, против которого спиртовой гель бессилен.

Только теплая вода с мылом и тщательное мытье рук избавят от норовируса.



Об этом сообщает The Sun.

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию. Большинство заражений норовирусом происходит при контакте с инфицированными людьми или загрязненными поверхностями, или при употреблении зараженной пищи и воды.

Среди симптомов заболевания: тошнота, рвота и диарея, а также высокая температура, боль в животе и конечностях.

Эксперты предупреждают, что дезинфицирующее средство для рук часто не может справиться с норовирусом.

От этого вируса лучшей защитой может стать только теплая вода с мылом и тщательное мытье рук в течение, как минимум, 20 секунд.

Ранее Власти писали, что, по данным ВОЗ, на Земле появится опасный вирус, который человечество не сможет контролировать.

Тэги: вирусы, антисептик