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06:32 11 Ноября 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Министр культуры Ткаченко подает в отставку – СМИ

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко утром 11 ноября подаст заявление о своей отставке председателю Верховной Рады.

Ткаченко подаст заявление об отставке 11 ноября

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на собственный источник. Поводом отставки стало решение Кабинета министров об отделении Госкино от Минкульта, принятое на закрытом заседании 10 ноября.

По словам источника издания, министр узнал о нем постфактум, поскольку в это время был в командировке в Париже на 41 сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

“Фактически с подачи Офиса президента Кабмин без согласования с Минкультом взял полномочия в Госкино по формированию и реализации политики в сфере кино”, – пояснил источник.

По его словам, юридически такой орган, как Госкино, не может оставаться в статусе центрального органа исполнительной власти, поскольку теперь Госкино должно стать Министерством кино.

Правительственное решение стало «последней каплей для Ткаченко»:

Ему с февраля 2021 г. не утверждают создание отдельных центральных органов исполнительной власти, таких как Госинспекция и Госслужба охраны культурного наследия, ссылаясь на то, что все это нужно оставить в министерстве.

Министр выступал против обособления Госкино, ведь, по словам собеседника, «это противоречит логике реформы, начатой ​​еще до того, как Ткаченко стал министром».

Ранее Власти писали, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил блокировать в социальных сетях пользователей, которые распространяют фейки о вакцинации.

Источник:
Тэги: минкульт, Александр Ткаченко
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