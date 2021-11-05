Во Франции началась пятая волна COVID-19

Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что Франция находится в начале пятой волны эпидемии коронавируса.

С середины октября количество новых случаев заболевания во Франции стремительно увеличивается.



Об этом сообщает Reuters.

«То, что мы переживаем во Франции, явно похоже на начало пятой волны», – сказал Веран в среду по TF1, добавив, что распространение вируса ускоряется.

В среду министерство здравоохранения зарегистрировало 11883 новых случая заболевания. Второй день подряд число новых случаев превышает 10 000.

С середины октября количество новых случаев заражения коронавирусом увеличиваетя в процентах от недели к неделе, выражаясь двузначным числом, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что Франция ограничила права невакцинированных. Чтобы посетить больницу, ресторан или ТРЦ , граждане страны должны показывать «санитарный пропуск».

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