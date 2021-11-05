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08:24 11 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США и Китай неожиданно договорились о совместной работе над выбросами

На климатической конференции в Глазго они подписали совместную декларацию о том, что будут тесно сотрудничать в вопросах сокращения выбросов парниковых газов.

Глава делегации Китая Се Чженьхуа.

Как пишет The Guardian, это стало неожиданностью для принимающей стороны (Великобритании) и будет сигналом для более чем 190 стран, участвующих в переговорах.

В декларации говорится, что США и Китай обязуются до 2030 года вместе бороться за то, чтобы рост средней температуры в атмосфере не превысил 1,5 градуса Цельсия, как записано в Парижском соглашении, и призывают другие страны удвоить усилия, чтобы преодолеть «разрыв между текущими усилиями и целями Парижского соглашения».

Совместная китайско-американская декларация в Глазго об активизации действий по борьбе с изменением климата была принята, несмотря на растущую политическую напряженность между двумя державами, отмечает издание.

Спецпосланник США по климату Джон Керри, комментируя подписание декларации, сказал, что у США и Китая есть предостаточно разногласий, но в деле борьбы с изменением климата единственный способ добиться цели – это сотрудничество.

Китай является крупнейшим в мире источником выбросов углекислого газа, за ним следуют США.

Ранее Власти писали, что президент США Джо Байден раскритиковал лидера Китая за то, что он не прибыл на саммит по климату COP26 в Глазго.

Источник:
Тэги: США, Китай, изменения климата
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