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08:39 11 Ноября 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Хакеры Ким Чен Ына атаковали компанию по производству вакцины от COVID-19

Хакеры из КНДР пытались получить доступ к сетям некой компании, занимающейся производством вакцин против COVID-19.

Хакеры смогли получить доступ к сети клиента через Managed Service Provider.

Об этом передает Sky News со ссылкой на сообщение организации по кибербезопасности Secureworks.

Название компании не упоминается. Атака была аналогичной хакерской атаке SolarWinds, которую приписывают российской разведке, отмечает издание.

В Secureworks, клиентом которой является компания, подвергшаяся атаке, считают, что хакеры смогли получить доступ к сети клиента через Managed Service Provider.

Действия хакеров были пресечены до того, как им удалось похитить какие-либо данные.

Ранее Власти писали, что хакеров из Северной Кореи обвинили в атаке на Pfizer.

Источник:
Тэги: КНДР, вакцина, хакерская атака
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