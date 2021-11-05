В Европе смертность от COVID-19 выросла на 10%

По данным ВОЗ, Европа стала единственным регионом мира, где случаи заболевания и смертности от COVID-19 неуклонно растут.

Женщина зажигает свечу в память о жертвах пандемии COVD-19. Прага, Чехия.



Шестую неделю подряд вирус распространяется по всему континенту, сообщает AP.

Во всем мире зарегистрировано около 3,1 миллиона новых случаев, что примерно на 1% больше, чем на предыдущей неделе. Почти две трети случаев заражения коронавирусом – 1,9 миллиона – приходятся на Европу, где число случаев заболевания выросло на 7%.

Страны с наибольшим количеством новых случаев в мире – это США, Россия, Великобритания, Турция и Германия.

Число еженедельных смертей от COVID-19 снизилось примерно на 4% во всем мире и снизилось во всех регионах, кроме Европы.

Ранее Власти писали, что до февраля в Европе от COVID-19 может умереть полмиллиона человек.

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