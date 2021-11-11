Зеленский внезапно обратился к украинцам: что он сказал – коротко

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором рассказал о вакцинации, российских войсках, тарифах, олигархах и беженцах.

Зеленский записал видеообращение к украинцам



Видео глава государства выложил в Facebook, Telegram и Youtube.

О коронавирусе

65% населения Украины не сделали ни одной прививки от COVID-19. Медицинская система готова к пандемии как никогда.

«Что объединяет умерших вчера от коронавируса? Все они были невакцинированы. В Украине не сделали прививки 65% населения. Сколько в Украине проживает граждан? 40 млн украинцев. Что объединит завтра всех украинцев, чтобы эти 40 млн не превратились в 20-ть? Все они будут вакцинированы. Сейчас мы готовы ко всему и обеспечены всем».

О российских войсках и Донбассе

РФ сконцентрировала почти 100 тыс войск на границах Украины. Армия готова дать отпор любому противнику.

«На восьмом году войны такое поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает. Удивляет и пугает то, что это неожиданно стало открытием для некоторых экспертов и СМИ, некоторых блогеров, которые устроили медиа-панику. Уважаемые, обстрелы и взрывы, перемещение российских войск происходит на фронте восьмой год подряд. Психологическое давление со стороны России на нас давно не действует. Наша разведка готова. Наша армия готова дать отпор кому-либо».

О беженцах

Границу усилили, к угрозам готовы. Обычным туристам волноваться нечего.

«На заседании СНБО сегодня мы приняли решение об усилении нашей государственной границы из-за ситуации в Беларуси. Хочу заметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Беларуси. Речь лишь про иммиграционные вызовы и угрозы».

О тарифах

Тарифы в Украине не выросли даже в условиях мирового энергетического кризиса. А Ахметову не стоит интриговать и манипулировать на теме энергетики, иначе его ждет «адское время».

Об олигархаx

Олигархи хотят влиять на общественное мнение и боятся антиолигархического закона. Порошенко испугался и избавился от своих телеканалов.

“Я искренне благодарю его за то, что закон работает – в первый же день после принятия доказал именно этот политик-олигарх, убеждая всех, что он только политик, мужественно потерял частицу себя и своих медиа-активов”.



Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил пятого президента Петра Порошенко за доказательство того, что закон об олигархах работает.

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