В Германии – новый рекорд по количеству заболевших COVID-19

Национальный центр по контролю за заболеваниями Германии сообщил в среду о рекордном количестве новых случаев COVID-19.

В отделении интенсивной терапии при университетской больнице Лейпцига.



Об этом сообщает AP.

39676 случаев, зарегистрированных Институтом Роберта Коха, превзошли предыдущий дневной рекорд в 37120 новых случаев, зарегистрированных в пятницу.

«У нас сейчас реально чрезвычайная ситуация», – сказал Кристиан Дростен, руководитель отделения вирусологии берлинской больницы «Шарите». По его словам, еще не менее 100 тысяч человек могут умереть от COVID-19, если вакцинация не ускорится.

Власти Германии неоднократно заявляли, что не намерены вводить карантин, а вместо этого призывали жителей пройти полный курс вакцинации.

«В Германии я, к сожалению, должна сказать, что уровень вакцинации недостаточно высок, чтобы предотвратить быстрое распространение вируса», – считает канцлер Ангела Меркель.

Она настаивает на скорейшем проведении встречи федерального правительства и губернаторов 16 земель для принятия «согласованных» мер по всей стране, в частности, по усилению вакцинации.

Ранее Власти писали, что в Германии самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 с начала пандемии.

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