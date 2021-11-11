Кулеба и Ермак встретились с советником Байдена в Вашингтоне: о чем поговорили

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне встретились с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Кулеба, Ермак и Салливан встретились в Вашингтоне



Сообщение о встрече опубликовано на сайте Белого дома.

Собеседники обсудили достигнутый прогресс в отношении двусторонних приоритетов, определенных Байденом и Зеленским в их совместном заявлении от 1 сентября.

«Обе стороны приветствовали возобновление работы двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству 10 ноября, а также сотрудничество в области энергетической безопасности, реформ управления и борьбы с коррупцией», — сказано в сообщении.

В то же время Салливан подчеркнул «непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины».

«Он приветствовал приверженность Украины урегулированию конфликта на Донбассе, подчеркнув решительную поддержку этих усилий со стороны США», — сообщили в Белом доме.

Как ранее сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на климатический саммит в Великобританию встретился и побеседовал с президентом США Джозефом Байденом.

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