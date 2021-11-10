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09:15 11 Ноября 2021 83 Комментарии
В Украине почти 25 тыс новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро четверга, 11 ноября, в Украине за сутки обнаружено 24 747 новых случаев заболевания COVID-19, умерло 652 человека.
В Украине заболели COVID-19 за сутки почти 25 тыс граждан
Свежую статистику COVID-19 опубликовали на сайте Минздрава. Из общего количества заболевших 1550 детей и 462 медработника.
Госпитализировали 4 778 пациентов, выздоровели 18 896 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.
Количество новых случаев COVID-19 по регионам:
- г. Киев – 2002;
- Винницкая область – 712;
- Волынская область – 694;
- Днепропетровская область – 1999;
- Донецкая область – 1179;
- Житомирская область – 956;
- Закарпатская область – 466;
- Запорожская область – 1146;
- Ивано-Франковская область – 1454;
- Киевская область – 945;
- Кировоградская область – 192;
- Луганская область – 394;
- Львовская область – 1253;
- Николаевская область – 903;
- Одесская область – 1469;
- Полтавская область – 1327;
- Ривненская область – 985;
- Сумская область – 1174;
- Тернопольская область – 603;
- Харьковская область – 1550;
- Херсонская область – 548;
- Хмельницкая область – 1089;
- Черкасская область – 597;
- Черновицкая область – 430;
- Черниговская область – 680.
Как сообщали Власти, министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что Франция находится в начале пятой волны эпидемии коронавируса.
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Тэги: covid-19
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