НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
09:15 11 Ноября 2021 Просмотров 83   КомментариевКомментарии

В Украине почти 25 тыс новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро четверга, 11 ноября, в Украине за сутки обнаружено 24 747 новых случаев заболевания COVID-19, умерло 652 человека.

В Украине заболели COVID-19 за сутки почти 25 тыс граждан

Свежую статистику COVID-19 опубликовали на сайте Минздрава. Из общего количества заболевших 1550 детей и 462 медработника.

Госпитализировали 4 778 пациентов, выздоровели 18 896 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.

Количество новых случаев COVID-19 по регионам:

  • г. Киев – 2002;
  • Винницкая область – 712;
  • Волынская область – 694;
  • Днепропетровская область – 1999;
  • Донецкая область – 1179;
  • Житомирская область – 956;
  • Закарпатская область – 466;
  • Запорожская область – 1146;
  • Ивано-Франковская область – 1454;
  • Киевская область – 945;
  • Кировоградская область – 192;
  • Луганская область – 394;
  • Львовская область – 1253;
  • Николаевская область – 903;
  • Одесская область – 1469;
  • Полтавская область – 1327;
  • Ривненская область – 985;
  • Сумская область – 1174;
  • Тернопольская область – 603;
  • Харьковская область – 1550;
  • Херсонская область – 548;
  • Хмельницкая область – 1089;
  • Черкасская область – 597;
  • Черновицкая область – 430;
  • Черниговская область – 680.

Как сообщали Власти, министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что Франция находится в начале пятой волны эпидемии коронавируса.

Источник:
Тэги: covid-19
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.11.2021 14:42
Врач рассказал, чем грипп отличается от COVID-19
ТОР
10.11.2021 12:46
В Киеве – очереди за справками о смерти и в крематорий
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Германии – новый рекорд по количеству заболевших COVID-19

09:34 Мир

Еще четыре страны Евросоюза остались открытыми для Украинцев

15:36 Украина

Под авто Гео Лероса нашли загадочное устройство: нардеп передал привет Зеленскому

13:10 Украина

В Киеве – очереди за справками о смерти и в крематорий

12:46 Украина

Беларусь готовила боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС

12:31 Мир

Литовские пограничники готовы открыть огонь по «зеленым человечкам» из Беларуси

11:26 Мир

Он думал, что умнее всех: в Австралии задержали самого разыскиваемого преступника

10:15 Мир

Кличко высказался о возможном союзе с Разумковым

10:04 Украина

Комаровский назвал себя и избирателей Зеленского лохами: слуги отреагировали

08:58 Украина

США готовят миссию на Луну: когда высадятся

08:27 Мир

White Lives Matter? Глобальная американская корпорация не берет на работу белых мужчин

22:59 Мир

Новости | NetGameSlots.com