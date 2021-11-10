В Украине почти 25 тыс новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро четверга, 11 ноября, в Украине за сутки обнаружено 24 747 новых случаев заболевания COVID-19, умерло 652 человека.

В Украине заболели COVID-19 за сутки почти 25 тыс граждан



Свежую статистику COVID-19 опубликовали на сайте Минздрава. Из общего количества заболевших 1550 детей и 462 медработника.

Госпитализировали 4 778 пациентов, выздоровели 18 896 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.

Количество новых случаев COVID-19 по регионам:

г. Киев – 2002;

Винницкая область – 712;

Волынская область – 694;

Днепропетровская область – 1999;

Донецкая область – 1179;

Житомирская область – 956;

Закарпатская область – 466;

Запорожская область – 1146;

Ивано-Франковская область – 1454;

Киевская область – 945;

Кировоградская область – 192;

Луганская область – 394;

Львовская область – 1253;

Николаевская область – 903;

Одесская область – 1469;

Полтавская область – 1327;

Ривненская область – 985;

Сумская область – 1174;

Тернопольская область – 603;

Харьковская область – 1550;

Херсонская область – 548;

Хмельницкая область – 1089;

Черкасская область – 597;

Черновицкая область – 430;

Черниговская область – 680.

Как сообщали Власти, министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что Франция находится в начале пятой волны эпидемии коронавируса.



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