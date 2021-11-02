Коллега Галины Хатчинс из Украины подал иск против Алека Болдуина и съемочной команды

Один из членов съемочной группы фильма «Ржавчина» – осветитель Сергей Светной – подал судебный иск в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Адвокат Гэри Дордик (слева) и Сергей Светной после объявления иска против Алека Болдуина. 10 ноября 2021 год. Калифорния.



Об этом сообщает AP.

В иске упоминается почти два десятка ответчиков, включая Алека Болдуина, который является и продюсером фильма. Среди ответчиков также – Дэвид Холлс, помощник режиссера, который вручил Болдуину заряженный револьвер, и Ханна Гутьеррес-Рид, отвечавшая за оружия на съемочной площадке.

Светной заявляет, что случайное убийство Хатчинс «было вызвано халатными действиями и бездействием» Алека Болдуина и других участников съемочного процесса.

«У них никогда не должно быть боевых патронов на этой съемочной площадке», – заявил адвокат Светного во время брифинга.

Истец рассказал, что пуля, убившая Хатчинс, чуть не попала и в него. Кроме того, именно он держал Галину, когда она умирала на съемочной площадке.

По его словам, это был девятый фильм, над которым они работали вместе.

«Она была моей подругой», – сказал Светной журналистам в среду.

Власти писали, что во время репетиции сцены со стрельбой Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

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