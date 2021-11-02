НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
09:54 11 Ноября 2021 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

Коллега Галины Хатчинс из Украины подал иск против Алека Болдуина и съемочной команды

Один из членов съемочной группы фильма «Ржавчина» – осветитель Сергей Светной – подал судебный иск в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Адвокат Гэри Дордик (слева) и Сергей Светной после объявления иска против Алека Болдуина. 10 ноября 2021 год. Калифорния.

Об этом сообщает AP.

В иске упоминается почти два десятка ответчиков, включая Алека Болдуина, который является и продюсером фильма. Среди ответчиков также – Дэвид Холлс, помощник режиссера, который вручил Болдуину заряженный револьвер, и Ханна Гутьеррес-Рид, отвечавшая за оружия на съемочной площадке.

Светной заявляет, что случайное убийство Хатчинс «было вызвано халатными действиями и бездействием» Алека Болдуина и других участников съемочного процесса.

«У них никогда не должно быть боевых патронов на этой съемочной площадке», – заявил адвокат Светного во время брифинга.

Истец рассказал, что пуля, убившая Хатчинс, чуть не попала и в него. Кроме того, именно он держал Галину, когда она умирала на съемочной площадке.

По его словам, это был девятый фильм, над которым они работали вместе.

«Она была моей подругой», – сказал Светной журналистам в среду.

Власти писали, что во время репетиции сцены со стрельбой Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

Сергей Светной и Галина Хатчинс.

Источник:
Тэги: судебный иск, Алек Болдуин, Галина Хатчинс
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.11.2021 04:28
Стали известны последние слова Галины Хатчинс после рокового выстрела Болдуина
ТОР
26.10.2021 19:10
Убийство Галины Хатчинс: за несколько часов до трагедии на площадке развлекались с оружием
ТОР
25.10.2021 09:15
Болдуин целился в камеру: всплыли новые подробности убийства Галины Хатчинс
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Германии – новый рекорд по количеству заболевших COVID-19

09:34 Мир

Еще четыре страны Евросоюза остались открытыми для Украинцев

15:36 Украина

Под авто Гео Лероса нашли загадочное устройство: нардеп передал привет Зеленскому

13:10 Украина

В Киеве – очереди за справками о смерти и в крематорий

12:46 Украина

Беларусь готовила боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС

12:31 Мир

Литовские пограничники готовы открыть огонь по «зеленым человечкам» из Беларуси

11:26 Мир

Он думал, что умнее всех: в Австралии задержали самого разыскиваемого преступника

10:15 Мир

Кличко высказался о возможном союзе с Разумковым

10:04 Украина

Комаровский назвал себя и избирателей Зеленского лохами: слуги отреагировали

08:58 Украина

США готовят миссию на Луну: когда высадятся

08:27 Мир

White Lives Matter? Глобальная американская корпорация не берет на работу белых мужчин

22:59 Мир

Новости | NetGameSlots.com