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09:33 11 Ноября 2021 205 Комментарии
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Фото
В Святошинском районе Киева возле торгового центра «Колибрис» во время движения загорелась маршрутка.
Пламя потушили огнетушителями
Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. О дате и времени происшествия информации нет.
«Колибрис, Борщаговка. Во время движения загорелась маршрутка. Потушили огнетушителями. Без пострадавших. Проверьте и свой огнетушитель», – говорится в сообщении.
На опубликованном фото можно увидеть, что ЧП произошло недалеко от выезда на пересечения улицы Гната Юры и проспекта Леся Курбаса.
Ранее Власти писали, что в Черновцах возле здания облгосадминистрации загорелась маршрутка. Пассажиры успели выбежать.
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Тэги: Киев, маршрутка, дтп
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