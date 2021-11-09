В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Фото

В Святошинском районе Киева возле торгового центра «Колибрис» во время движения загорелась маршрутка.

Пламя потушили огнетушителями



Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. О дате и времени происшествия информации нет.

«Колибрис, Борщаговка. Во время движения загорелась маршрутка. Потушили огнетушителями. Без пострадавших. Проверьте и свой огнетушитель», – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что ЧП произошло недалеко от выезда на пересечения улицы Гната Юры и проспекта Леся Курбаса.



Ранее Власти писали, что в Черновцах возле здания облгосадминистрации загорелась маршрутка. Пассажиры успели выбежать.

Тэги: Киев, маршрутка, дтп